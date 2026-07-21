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Redazione Goal Italia

Nomi squadre Fantacalcio: 100 idee divertenti su come chiamare la tua squadra

Fantacalcio
CULTURE

Cerchi il nome per la tua squadra al Fantacalcio? 100 idee simpatiche, divertenti e 'ignoranti'.

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E' una delle domande ricorrenti per tanti fantallenatori: che nome scelgo per la mia squadra al fantacalcio quest'anno?

C'è chi è fedele a un nome e lo porta avanti con continuità; e c'è chi invece ogni anno è in cerca di nuove idee, simpatiche e spiritose, per strappare una risata agli amici e differenziarsi.

Per alcuni il nome della squadra al fantacalcio va pensato e ragionato; per altri invece è frutto dell'improvvisazione in sede di asta. Ma per chi è a corto di idee ecco una lista di possibili nomi per la propria squadra...

  1. 50 SFUMATURE DI GIGIO
  2. 99 EBOSSE
  3. ABATE BORISOV
  4. AC CIUGHINA
  5. AL D'HILAL
  6. AMBRA ANJORIN
  7. ARMERO TU NELL'UNIVERSO
  8. AS MATIC
  9. AVELLINO BANFI
  10. BARCOLA MA NON MOLLA
  11. BASCHIRUTTO
  12. BASTONI E CAROTA
  13. BILLY BALLO TOURE
  14. BORUSSIA PORKMUND
  15. BUGS BURNLEY
  16. CAMBIA LA TUA VITA CON UN GLIK
  17. CAMERUN DIAZ
  18. CAPRARI SPRITZ
  19. CIAO DARWIN NUNEZ
  20. COCA KOLAROV
  21. COLO KOLO MUANI
  22. CORTO MUSAH
  23. COSENZA SOLDI
  24. CUGINI DI ZAMPAGNA
  25. DJIMSITI LIFE
  26. DRAGON BALLOTTA
  27. DYBALA COI LUPI
  28. FINO AL PALACIO
  29. FIUMI DI PAROLO
  30. FREY'S ANATOMY
  31. GABBIA DI MATTI
  32. GATTI RANDAGI
  33. GIANFRANCO NZOLA
  34. GILA LA RUOTA
  35. GIROUD'ITALIA
  36. GRAN BIRAGHI
  37. HANNO UCCISO L'UOMO CRAGNO
  38. HAPOEL KANN
  39. HERTHA VERNELLO
  40. IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO DZEKO
  41. IL SESTO ASENSIO
  42. IL TEMPO DELLE MAEHLE
  43. KEAN SHIRO
  44. KILL BILLING
  45. KOULIBALY FUNICULA'
  46. KUHN FU PANDA
  47. JE SO PAZ
  48. LA PASSIONE DI KRSTOVIC
  49. LACAZETTE IN CANADA
  50. LINO BANFIELD
  51. LIONEL RICCI
  52. LU SOLE, LU MARE, LUKAKU
  53. MANCHESTER SIMY
  54. MANU THIAW
  55. MASIELLOW SUBMARINE
  56. MASTERCHEF UNITED
  57. ME GUSTA LA BATURINA
  58. MEGLIO ICARDI CHE MAI
  59. MESSI MALEN
  60. MILAN E SHIRO
  61. I NERES PER CASO
  62. NOTTE PRIMA DI ALEESAMI
  63. O SOLET MIO
  64. OSTIA LIEDHOLM
  65. PARACEZANIOLO
  66. PATETICO MINEIRO
  67. PERDER BREMA
  68. PJACA GRANDE
  69. PIU' NO KESSIE'
  70. POCHI MA BONNY
  71. POGGIOREAL
  72. POGGISBRONZI
  73. QUATTRO AMICI AL VAR
  74. RONALDO GIOVANNI E GIACOMO
  75. ROONEY TUNES
  76. SABELLI DENTRO
  77. SALAH PERCHE' TI AMO
  78. SANCHO SUBITO
  79. SBRAGA
  80. SBROCCA JUNIORS
  81. SE MI LASCI TI CANCELO
  82. SMELLS LIKE TEEN STRINIC
  83. SPAL LETTI
  84. SPARTAK MOOSECA
  85. SPERA EBBASTA
  86. SVERKO E SAMBIA
  87. TAMMY SOLO UN MINUTO
  88. TANTO PE' KANTE'
  89. TEMPTATION ALLAN
  90. THIAW, BUONGIORNO, ADOPO
  91. TODA JOYA TODA STREFEZZA
  92. TOTTINHAM
  93. TRUMPZONSPOR
  94. UNA NOTTE DA LEONI
  95. UNA SETTIMANA DA DIAO
  96. UNO SU MILIK CE LA FA
  97. VERETOUT MI PIACI TU
  98. VINICIUS CAPOSSELA
  99. VOJVODKA RED BULL
  100. WALKER TEXAS RANGERS
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