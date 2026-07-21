Nomi squadre Fantacalcio: 100 idee divertenti su come chiamare la tua squadra

E' una delle domande ricorrenti per tanti fantallenatori: che nome scelgo per la mia squadra al fantacalcio quest'anno?
C'è chi è fedele a un nome e lo porta avanti con continuità; e c'è chi invece ogni anno è in cerca di nuove idee, simpatiche e spiritose, per strappare una risata agli amici e differenziarsi.
Per alcuni il nome della squadra al fantacalcio va pensato e ragionato; per altri invece è frutto dell'improvvisazione in sede di asta. Ma per chi è a corto di idee ecco una lista di possibili nomi per la propria squadra...
- 50 SFUMATURE DI GIGIO
- 99 EBOSSE
- ABATE BORISOV
- AC CIUGHINA
- AL D'HILAL
- AMBRA ANJORIN
- ARMERO TU NELL'UNIVERSO
- AS MATIC
- AVELLINO BANFI
- BARCOLA MA NON MOLLA
- BASCHIRUTTO
- BASTONI E CAROTA
- BILLY BALLO TOURE
- BORUSSIA PORKMUND
- BUGS BURNLEY
- CAMBIA LA TUA VITA CON UN GLIK
- CAMERUN DIAZ
- CAPRARI SPRITZ
- CIAO DARWIN NUNEZ
- COCA KOLAROV
- COLO KOLO MUANI
- CORTO MUSAH
- COSENZA SOLDI
- CUGINI DI ZAMPAGNA
- DJIMSITI LIFE
- DRAGON BALLOTTA
- DYBALA COI LUPI
- FINO AL PALACIO
- FIUMI DI PAROLO
- FREY'S ANATOMY
- GABBIA DI MATTI
- GATTI RANDAGI
- GIANFRANCO NZOLA
- GILA LA RUOTA
- GIROUD'ITALIA
- GRAN BIRAGHI
- HANNO UCCISO L'UOMO CRAGNO
- HAPOEL KANN
- HERTHA VERNELLO
- IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO DZEKO
- IL SESTO ASENSIO
- IL TEMPO DELLE MAEHLE
- KEAN SHIRO
- KILL BILLING
- KOULIBALY FUNICULA'
- KUHN FU PANDA
- JE SO PAZ
- LA PASSIONE DI KRSTOVIC
- LACAZETTE IN CANADA
- LINO BANFIELD
- LIONEL RICCI
- LU SOLE, LU MARE, LUKAKU
- MANCHESTER SIMY
- MANU THIAW
- MASIELLOW SUBMARINE
- MASTERCHEF UNITED
- ME GUSTA LA BATURINA
- MEGLIO ICARDI CHE MAI
- MESSI MALEN
- MILAN E SHIRO
- I NERES PER CASO
- NOTTE PRIMA DI ALEESAMI
- O SOLET MIO
- OSTIA LIEDHOLM
- PARACEZANIOLO
- PATETICO MINEIRO
- PERDER BREMA
- PJACA GRANDE
- PIU' NO KESSIE'
- POCHI MA BONNY
- POGGIOREAL
- POGGISBRONZI
- QUATTRO AMICI AL VAR
- RONALDO GIOVANNI E GIACOMO
- ROONEY TUNES
- SABELLI DENTRO
- SALAH PERCHE' TI AMO
- SANCHO SUBITO
- SBRAGA
- SBROCCA JUNIORS
- SE MI LASCI TI CANCELO
- SMELLS LIKE TEEN STRINIC
- SPAL LETTI
- SPARTAK MOOSECA
- SPERA EBBASTA
- SVERKO E SAMBIA
- TAMMY SOLO UN MINUTO
- TANTO PE' KANTE'
- TEMPTATION ALLAN
- THIAW, BUONGIORNO, ADOPO
- TODA JOYA TODA STREFEZZA
- TOTTINHAM
- TRUMPZONSPOR
- UNA NOTTE DA LEONI
- UNA SETTIMANA DA DIAO
- UNO SU MILIK CE LA FA
- VERETOUT MI PIACI TU
- VINICIUS CAPOSSELA
- VOJVODKA RED BULL
- WALKER TEXAS RANGERS