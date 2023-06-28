Nomi squadre Fantacalcio: 100 idee divertenti su come chiamare la tua squadra

Redazione Goal Italia
Rooney Tunes
FantacalcioCULTURE

Cerchi il nome per la tua squadra al Fantacalcio? 100 idee simpatiche, divertenti e 'ignoranti'.

E' una delle domande ricorrenti per tanti fantallenatori: che nome scelgo per la mia squadra al fantacalcio quest'anno? C'è chi è fedele a un nome e lo porta avanti con continuità; e c'è chi invece ogni anno è in cerca di nuove idee, simpatiche e spiritose, per strappare una risata agli amici e differenziarsi.

Per alcuni il nome della squadra al fantacalcio va pensato e ragionato; per altri invece è frutto dell'improvvisazione in sede di asta. Ma per chi è a corto di idee ecco una lista di possibili nomi per la propria squadra...

  1. 50 SFUMATURE DI GIGIO
  2. A MUSSO DURO
  3. ABATE BORISOV
  4. AC CIUGHINA
  5. AMARO LUCIANO
  6. AMICI DI MARIA
  7. ARMERO TU NELL'UNIVERSO
  8. AS MATIC
  9. ASTON BIRRA
  10. ATLETICO MA NON TROPPO
  11. AVELLINO BANFI
  12. BALLACK COI LUPI
  13. BASTONI E CAROTA
  14. BAYER LEVERDUREN
  15. BEVERLY IMPS
  16. BILLY BALLO TOURE
  17. BIRRAREAL
  18. BORUSSIA PORKMUND
  19. BOTAFFOGO
  20. BUGS BURNLEY
  21. CAMBIA LA TUA VITA CON UN GLIK
  22. CAMERUN DIAZ
  23. CASA E CHIESA
  24. CELTA VINO
  25. COCA KOLAROV
  26. COME BARELLA DA MATTARELLA
  27. CORREA DEL SUD
  28. CSKA LA RISSA
  29. CUGINI DI ZAMPAGNA
  30. DAMMI SOLO UN CAPUTO
  31. DEPORTIVO APERITIVO
  32. DINAMO MOSCIA
  33. DIVANO KIEV
  34. DJIMSITI LIFE
  35. DRAGON BALLOTTA
  36. DRIES D'ASSI
  37. DYBALA COI LUPI
  38. EYSSERIC O NON EYSSERIC
  39. FINO AL PALACIO
  40. FIUMI DI PAROLO
  41. FREY'S ANATOMY
  42. GIANFRANCO NZOLA
  43. GIROUD'ITALIA
  44. HANNO UCCISO L'UOMO CRAGNO
  45. HAPOEL KANN
  46. HERTHA VERNELLO
  47. HOW I MET YOUR MATA
  48. IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO DZEKO
  49. IL SESTO ASENSIO
  50. IL TEMPO DELLE MAEHLE
  51. KIM JONG-UNITED
  52. KOULIBALY FUNICULA'
  53. KUNG FU PANDEV
  54. LACAZETTE IN CANADA
  55. LAUTARO SII O MIO SIGNORE
  56. LU SOLE, LU MARE, LUKAKU
  57. MAINZ NA GIOIA
  58. MASIELLOW SUBMARINE
  59. MASTERCHEF UNITED
  60. MEGLIO ICARDI CHE MAI
  61. MESSI MALE
  62. MILAN E SHIRO
  63. NOTTE PRIMA DI ALEESAMI
  64. OSASUGNA
  65. PARACEZANIOLO
  66. PARIS SAINT GENNARO
  67. PARTIZAN DEGRADO
  68. PATETICO MINEIRO
  69. PENNIC HELLAS
  70. PERDER BREMA
  71. PESCARA MANZIA
  72. PIATEK 'NA PASTIGLIA
  73. PJACA GRANDE
  74. PIU' NO KESSIE'
  75. POGGIOREAL
  76. POGGISBRONZI
  77. PRO SECCO
  78. QUATTRO AMICI AL VAR
  79. REAL MADRINK
  80. RONALDO GIOVANNI E GIACOMO
  81. ROONEY TUNES
  82. RUBIN KEBAB
  83. RUBIN RUBACUORI
  84. SALAH PERCHE' TI AMO
  85. SAMBUCA JUNIORS
  86. SBRAGA
  87. SBROCCA JUNIORS
  88. SCARSENAL
  89. SE MI LASCI TI CANCELO
  90. SMELLS LIKE TEEN STRINIC
  91. SPAL LETTI
  92. SPARTAK MOOSECA
  93. SPERA EBBASTA
  94. TANTO PE' KANTE'
  95. TEMPTATION ALLAN
  96. TODA JOYA TODA BELEZA
  97. TRUMPZONSPOR
  98. UNO SU MILIK CE LA FA
  99. VERETOUT MI PIACI TU
  100. WALKER TEXAS RANGERS