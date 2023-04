Noel Gallagher sceglie l'Inter per il Manchester City: "Non sono molto bravi, Lukaku terribile"

L'ex componente degli Oasis, grande tifoso del Manchester City, spera di vedere un'eventuale finale di Champions contro l'Inter.

Noel Gallagher non ha mai usato giri di parole nei confronti dei colleghi dell'industria musicale e di chiunque non gli andasse a genio. Sia nel suo mondo, in cui è divenuto celeberrimo come membro fondatore degli Oasis insieme al fratello Liam, frontman della band britpop simbolo degli anni '90 e dei primi 2000.

Non è mai stato tenero neanche nei confronti degli avversari del Manchester City, uno dei suoi grandi amori, unico nel calcio.

Intervistato da Sky Sport, il frontman dei Noel Gallagher's High Flying Birds ha espresso la sua preferenza per un'eventuale finale di Champions League, raggiunta in una sola occasione dai Citizens (k.o contro il Chelsea).

"Chi vorrei? L'Inter, non sono molto bravi. Lukaku è terribile" ha evidenziato Noel Gallagher in vista delle prossime gare di Champions, che in teoria potrebbero regalare proprio una finale tra i meneghini e il club britannico.

Il Manchester City è reduce dal convincente 3-0 contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale, mentre l'Inter ha superato per 2-0 il Benfica: entrambe sembrano dirette verso le semifinali. Dalla parte del tabellone destro i Citizens potrebbero sfidare una tra Real Madrid e Chelsea, con i Blancos avanti 2-0.

Dall'altra parte, come noto, l'Inter affronterà in caso di passaggio del turno una tra Napoli e Milan:

" Secondo me il Napoli è un po'più forte del Milan, ma tutte le italiane hanno dei tifosi fantastici che creano atmosfere incredibili. La finale più bella potrebbe essere con il Napoli perchè hanno fantastici tifosi, rumorosi".

Parola al campo, martedì 18 e mercoledì 19 disegneranno le due semifinali di Champions League 2022/2023.