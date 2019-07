Il Nizza 'copia' la maglia della Sampdoria: stessi colori e stesso disegno

Il Nizza ha presentato le nuove divise per la stagione 2019/20. La terza maglia ha una particolarità: è identica a quella della Sampdoria.

Divisa di colore blu, con i cerchi intorno al busto di colore bianco, rosso e nero. Eppure non è la maglia della , bensì di una sqaudra francese: il .

Ieri la squadra di ha presentato ufficialmente le nuove divise per la stagione 2019/20. Tra queste ce n'è una, la terza, che è sostanzialmente una 'copia di quella della Sampdoria, nella forma, nel disegno e nei colori.

Una questione di vicinanza geografica? Forse. Ma la ragione è ben diversa. La maglia è un tributo al passato del club: negli anni '70 il club della Costa Azzurra indossava divise blucerchiate.

Quel periodo fu di gloria per il Nizza, che non vinse il campionato (non succede da 60 anni) ma collezionò due secondi posti. Niente plagio, dunque, ma soltanto un bel ricordo per la squadra francese.