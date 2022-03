Nigeria fuori dal Mondiale, tifosi infuriati: invasione di campo al fischio finale

Scene da far west ad Abuja al termine di Nigeria-Ghana. Al fischio finale della gara, ritorno della finale playoff Mondiali, i tifosi delle 'Super Eagles' non hanno preso bene l'eliminazione della propria nazionale dalla Coppa del Mondo, in programma a fine anno in Qatar.

L'1-1 maturato nel secondo atto non è bastato alla Nigeria per ottenere il pass per la fase finale, dopo lo 0-0 dell'andata: a volare in Qatar sarà il Ghana in virtù della rete realizzata in trasferta, regola ancora valida nel 'Continente nero'.

Al goal degli ospiti firmato dal centrocampista dell'Arsenal Thomas Partey ha risposto una rete dell'ex Udinese Troost-Ekong su calcio di rigore. Una marcatura che non è servita alle 'Super Eagles' per avere la meglio e staccare il biglietto per la fase finale.

Al fischio finale, i tifosi della Nigeria hanno espresso il proprio disappunto e l'amarezza per l'eliminazione con l'invasione di campo. Nel mirino i calciatori del Ghana, alle prese con i festeggiamenti dopo il grande traguardo raggiunto.

Le 'Black Stars' hanno dovuto fare rientro immediatamente negli spogliatoi per evitare di entrare in contatto con i tifosi avversari, inferociti, con la polizia che è intervenuta con gas lacrimogeni per provare a fermare la folla e allontanarla dal tunnel che porta al cuore dello stadio.

Momenti di grande tensione dopo la delusione per Osimhen e compagni, che proprio come l'Italia di Mancini non potranno essere protagonisti in occasione del Mondiale in Qatar.