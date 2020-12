Niente tifosi, Carnevali sbotta: "Governati da un non Governo"

Il dirigente del Sassuolo ha parlato prima della gara contro il Milan a proposito della mancanza dei fans negli stadi.

Servirà ancora del tempo prima di rivedere i tifosi riempire uno stadio di calcio in . Dopo l'ingresso di una bassa percentuale di fans in estate, il governo italiano ha nuovamente da alcune settimane svuotato gli impianti a causa dell'aumento dei contagi da coronavirus. Una decisione che non piace a tutti.

Prima del match contro il (a porte chiuse per fronteggiare la pandemia), infatti, l'amministratore delegato del , Giovanni Carnevali, ha usato parole dure nei confronti del Governo per definire l'attule situazione del calcio italiano.

A Sky Sport le parole di Carnevali:

Scelti da Goal Sopraffatto dal dolore: Owen, Golden Boy che ha odiato il calcio

Altre squadre

"Mille spettatori era davvero il minimo che si potesse fare negli stadi. Ma siamo governati da un non Governo quindi è impossibile capire cosa faranno, se lo faranno. Subiamo perdite enormi ma a questo nessuno pensa".

Il dirigente del Sassuolo non sa cosa potrà accadere:

"I tifosi ritorneranno presto? La vedo difficile, guardando come ci stiamo comportando è difficile. Vedere tante persone in giro e nessuno allo stadio fa male. Non c'è programmazione".

Per rivedere i tifosi allo stadio bisognerà aspettare l'evoluzione della pandemia e del discorso vaccini: a gennaio possibili novità, ma in ogni caso gli impianti pieni saranno utopia almeno per tutto l'inverno. Sperando in una primavera nuovamente normale.