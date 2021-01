Niente Supercoppa per Agnelli: fermato da impegni di lavoro

Andrea Agnelli non seguirà da vicino la Juventus nella sfida con il Napoli che metterà in palio la Supercoppa Italiana 2020.

Il calcio italiano assegna il suo primo trofeo di stagione. A contenderselo saranno e che questa sera, a Reggio Emilia, si affronteranno in una gara unica che mette il palio la 2020.

Si tratta quindi di un appuntamento importantissimo per le due squadre. I bianconeri infatti puntano a vincere il primo titolo dell’era Pirlo, mentre i partenopei vogliono tornare ad alzare al cielo una Coppa dopo il trionfo nella finale di Coppa dello scorso giugno proprio contro la ai rigori.

Come riportato da ‘Tuttosport’, Andrea Agnelli per l’occasione non sarà presente al Mapei Stadium.

Il presidente del club bianconero è infatti anche uno dei membri del Consiglio d’Amministrazione della neonata Stellantis e gli impegni di lavoro lo costringeranno a non seguire la squadra.

Al seguito della compagine campione d'Italia ci sono invece Pavel Nedved e Fabio Paratici. Entrambi hanno viaggiato e cenato con la squadra nel ritiro di Reggio Emilia.