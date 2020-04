Niente Europa League per l'Utrecht: "Decisione inaccettabile"

La decisione di concludere l'Eredivisie non ha fatto per nulla piacere all'Utrecht: "Agiremo per vie legali, davanti al Tribunale dello Sport".

L'Eredivisie non riprenderà dopo lo stop per l'emergenza coronavirus: e AZ in Champions, niente promozioni né retrocessioni. E l'Utrecht non potrà sperare di accedere in , visto che avrebbe potuto farlo grazie alla finale della coppa nazionale.

🧾 FC Utrecht accepteert voorgenomen besluit verdeling Europese tickets niet.



📄 FC Utrecht schroomt niet om het besluit om geen ticket toe te kennen aan #fcutrecht aan te vechten bij de voorzieningsrechter en de UEFA.



Lees er hier meer over 👇https://t.co/H0QVXOh9rH — FC Utrecht (@fcutrecht) April 24, 2020

In caso di vittoria contro il , infatti, l'Utrecht avrebbe ottenuto l'accesso alla prossima Europa League, ma la finale è stata annullata. E dopo la decisione dell'Eredivisie, arriva la secca risposta, dura, dell'Utrecht.

"L'FC Utrecht non esita a contestare la decisione e lo farà davanti al Tribunale dello Sport e alla UEFA. FC Utrecht non accetta la decisione"

Problemi in vista quindi per il calcio olandese. Problemi che coinvolgono anche la seconda divisione, visto che ad esempio il De Graafschap, secondo in classifica e con sette punti di vantaggio sulla terza, non potrà accedere in Eredivisie.

Il tecnico Mike Snoei ha parlato di questa scelta con toni molto forti.

