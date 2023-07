Niente Coppa Italia per Lecco e Reggina: fuori dalla Serie B e ora anche dal trofeo

Le due squadre non figurano nel calendario del trofeo: in attesa dei ricorsi una cosa è certa, non Lecco e Reggina non faranno la Coppa Italia.

Oltre il danno, anche la beffa: Reggina e Lecco, al momento escluse dalla prossima Serie B, non faranno nemmeno la Coppa Italia. Vedendo infatti il calendario della competizione per i club di Serie A e B, non figurano né i calabresi, né i lombardi, alle prese con i ricorsi contro l'esclusione dalla cadetteria. Insomma: non c'è fine alle brutte notizie per i tifosi granata e nerazzurri: non ci saranno al via della Coppa Italia, che comincerà con il turno preliminare il prossimo 6 agosto. Impossibile pensare a un reinserimento tardivo in caso di vittoria dei ricorsi: sarebbe davvero difficile far figurare Reggina e Lecco all'interno delle partecipanti a torneo già iniziato. Insomma, la stagione sta per cominciare, ma Lecco e Reggina ancora non conoscono il loro futuro, a parte l'esclusione dalla Coppa Italia. Quella è cosa certa.