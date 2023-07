Nicola Sansone lascia il Bologna a parametro zero: va alla Salernitana?

Col contratto scaduto il 30 giugno, Sansone saluta sui social: "Sei grande Bologna". I suoi genitori provengono dalla provincia campana.

Dopo quattro anni e mezzo, il matrimonio tra Nicola Sansone e il Bologna è giunto alla conclusione. L'ex attaccante del Villarreal ha annunciato ufficialmente l'addio alla maglia rossoblù, che indossava dal gennaio del 2019, quando il club felsineo lo prelevò dal Submarino Amarillo.

"Caro amico ti scrivo… cantiamo insieme ai nostri figli a memoria dopo ogni partita del Bologna - è il post pubblicato da Sansone sul proprio profilo Instagram - perché il Bologna ci è rimasto nel cuore. Nostra figlia parla con l'accento bolognese e nostro figlio è nato al Sant’Orsola. Sarà difficile spiegare ai bambini che dalla prossima stagione papà giocherà altrove... trovare le parole giuste per noi è altrettanto difficile perché è stato un viaggio lungo e bellissimo di quattro anni e mezzo. Tutto questo tempo trascorso in questa squadra e questo gruppo di compagni e soprattutto uomini di grande valore è stato fantastico. Sono grato di averne fatto parte!!! Ne abbiamo passato delle belle come la salvezza incredibile del 2019 e la stagione appena terminata con il record di punti ma anche delle brutte come la malattia e la morte del mister Mihajlovic!!! Ho cercato di dare l’esempio giusto anche quando mi è stato detto di andare via non una ma due volte in questa passata stagione perciò ho dato tutto me stesso in ogni allenamento e partita per amore verso me stesso e la mia famiglia perché volevamo restare al Bologna!!! Questa città meravigliosa ci ha regalato tanti nuovi amici e ci siamo sentiti sempre a casa nostra e mai ci siamo sentiti così altrove e per questo motivo il Bologna FC e Bologna avrà un pezzo indelebile nei nostri cuori. Tu sei grande Bologna".

Sansone è reduce da una stagione in cui ha collezionato 18 spezzoni di partita in Serie A, mettendo a referto 4 reti. Nell'annata precedente era stato invece decisivo nella corsa allo Scudetto con il celebre goal all'Inter, propiziato da una papera di Radu.

Col contratto scaduto venerdì 30 giugno, e con la decisione del Bologna di non rinnovarlo, Sansone è ora ufficialmente un parametro zero. E, come tale, potrà scegliere in piena autonomia in quale squadra giocare nella prossima stagione. In questo senso sono già abbastanza forti le voci che lo vogliono alla Salernitana, non una squadra qualunque per l'esterno.

Sansone è infatti nato a Monaco di Baviera, ma i suoi genitori sono originari proprio della provincia di Salerno. Nel 2021, all'indomani della promozione in Serie A dei campani, diceva a 'Repubblica': "Sono molto contento e non vedo l'ora di venire a giocare all'Arechi". Ora potrebbe farlo da giocatore granata.