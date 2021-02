Niang cambia squadra: lascia il Rennes in prestito per l'Al Ahli, è ufficiale

Dopo essere stato ad un passo dal Bologna, l'attaccante francese firma con la squadra dell'Arabia Saudita: va in prestito fino a fine stagione.

Dopo essere stato vicinissimo al Bologna nell'ultima giornata del mercato invernale, Mbaye Niang ha trovato una nuova squadra. L'ex Milan e Torino ha lasciato il Rennes per l'Al Ahli.

In serata è arrivata l'ufficialità del passaggio dell'attaccante nel club dell'Arabia Saudita. Trasferimento chiuso con un prestito fino a fine stagione.

الدولي السنغالي #مباي_نيانغ ( 26 عاماً) أهلاوياً، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من فريق رين الفرنسي 💚🇸🇳 pic.twitter.com/JNZSP7iYx5 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 7, 2021

In stagione al Rennes il classe 1994 ha giocato soltanto 12 partite, anche a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali. Nell'ultimo periodo è stato messo in disparte.

Nelle ultime ore di apertura del mercato invernale il senegalese era stato trattato dal Bologna, come aveva rivelato anche Walter Sabatini. Niente Emilia, dunque, ma Arabia.