Neymar su Fortnite: skin, stagione e quando arriva

Dopo FIFA e PES, Neymar sbarca anche in un altro videogioco, ovverto Fortnite: tutti i dettagli del brasiliano nel titolo di Epic Games.

Neymar è senza dubbio uno dei migliori giocatori degli ultimi anni. Insieme all'abilità all'interno del campo da gioco, anche l'abilità come imprenditore fuori da questo. Gli sponsor se lo contendono, le collaborazioni fioccano continuamente. Ultima, quella con Fortnite.

Il gioco di Epic Games, infatti, vedrà al suo interno anche Neymar: un punto in più per Fornite secondo alcuni, tanta confusione secondo altri. Quel che è certo è che l'ex Barcellona, grande fan del videogioco, vi prenderà parte prossimamente.

NEYMAR SU FORTNITE IN CHE MODO?

Neymar è stato inserito nel mondo Fortnite per la prima volta come parte della stagione 6, in un trailer del 13 marzo che mostrava la sua iconica maglia numero 10 e il pallone Adidas Brazuca, utilizzato per la Coppa del Mondo 2014 in Brasile. L'attaccante ha confermato il proprio coinvolgimento con un tweet citando il nuovo trailer per l'aggiornamento con solo l'emoji degli occhi come didascalia.

Neymar è un fan del gioco e in passato ha giocato con professionisti come Ninja, quindi la collaborazione non dovrebbe sorprendere.

QUANDO ARRIVA NEYMAR SU FORTNITE?

Il brasiliano sarà una skin segreta nella stagione 6, che di fatto sarà disponibile dal 28 aprile. I musicisti Marshmello e Travis Scott hanno già avuto le proprie skin nel gioco, ma anche le squadre della NFL hanno partecipato. La stagione 6 di Fortnite è iniziata il 16 marzo e terminerà l'8 giugno 2021.

La nuova stagione è denominata "Primal" e riprende da dove si era interrotto il "Finale Crisi Zero" della quinta stagione. Sarà necessario scaricare un aggiornamento per il gioco, con la patch per Xbox Series X in arrivo a 10,3 GB, il download per Xbox One a 26 GB e la patch per PlayStation 4 a 5,4 GB.