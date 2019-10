Neymar da record: 100 presenze con il Brasile, è il più giovane di sempre

Nell'amichevole contro il Senegal, Neymar ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con il Brasile: è il più giovane di sempre ad arrivarci.

Neymar fa 100. Dopo un'estate difficile, il fuoriclasse brasiliano ha iniziato la stagione segnando con il e scrivendo un nuovo record con il : il più giovane di sempre ad andare in tripla cifra di presenze.

Il numero 10 verdeoro è stato schierato titolare da Tite nel tridente con Gabriel Jesus e Firmino, nell'amichevole terminata 1-1 della Seleçao contro il , giocata a Singapore. E a 27 anni e 8 mesi, ha tagliato il traguardo delle 100 'caps'.

Una presenza che ha fatto salire Neymar al sesto posto, pari con Robinho, nella classifica assoluta dei giocatori con più presente del Brasile. Tra i giocatori ancora attivi ha davanti solo Dani Alves, a quota 117.

Neymar has become the youngest Brazil player to reach 💯 international caps! pic.twitter.com/bwDaDwBSMB — Goal (@goal) October 10, 2019

Oltre a quest'ultimo e Robinho, in classifica ha davanti soltanto Cafù, record-man a quota 142, Roberto Carlos, Lucio e Claudio Taffarel.

L'avventura di Neymar con il Brasile è iniziata nell'agosto 2010 in un'amichevole contro gli . Da lì in poi Ney non si è più fermato: 100 presenze, un oro olimpico e 61 goal, dietro soltanto a Ronaldo a 62 e Pelé a quota 77.