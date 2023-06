Neymar spaventa il PSG: "Sogno il ritorno al Santos"

Neymar ha ammesso che il suo "sogno" resta quello di tornare al Santos, mentre ci si interroga sul suo futuro al Paris Saint-Germain.

Un ritorno alle origini non sembra essere ancora in programma per Neymar, che sta convivendo con voci che lo accostano al ritorno al Barcellona, o a un trasferimento estivo in Premier League. Il brasiliano, tuttavia, non nasconde l'intenzione di tornare nel luogo in cui tutto è iniziato, prima della fine della sua carriera.

Neymar ha dichiarato a Band Sports:

"La vita di un calciatore è molto dinamica. A volte sei in un posto e poi cambia. Ovviamente sogno di giocare di nuovo in Brasile, sogno di giocare di nuovo per il Santos. Spero che un giorno possa accadere. Il calcio è pieno di sorprese".

Neymar continua a fare notizia dentro e fuori dal campo ma ha risposto a coloro che continuano a criticare il suo stile di vita. Ha aggiunto:

"Non scappo mai da nessuna accusa. Piuttosto il contrario. Mi batto sempre il petto e dico 'potete accusarmi'. Conosco il mio talento, so cosa posso fare. Il calcio non è individuale. Se fosse individuale avrei già raggiunto tutti i miei obiettivi, ma non è così. Ovviamente il carico è molto alto a causa del mio nome. Sia in campo che fuori. A volte non sono d'accordo con molte critiche perché è la mia vita personale e faccio quello che voglio. In campo si può parlare liberamente".

Neymar non è più sceso in campo dal 19 febbraio, dopo aver rimediato un infortunio alla caviglia che ha richiesto un intervento chirurgico.

A Parigi i tifosi si chiedono se quella di quattro mesi fa è stata davvvero l’ultima presenza del brasiliano con la maglia del PSG, o se invece, tutte le voci si riveleranno infondate.