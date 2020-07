Neymar show: siparietto col portiere e rigore di seconda con Icardi

In amichevole col Beveren, Neymar scherza col portiere avversario chiedendo in che angolo calciare il rigore e lo batte di seconda passando a Icardi.

'Show' di Neymar in amichevole. Il si prepara agli impegni ufficiali in seguito al lungo stop e, dopo aver travolto il Le Havre con un sonoro 9-0 fa lo stesso rifilando 7 goal al Beveren.

La squadra di Tuchel disputa quattro tempi da mezz'ora ciascuno per un totale di 120 minuti, un format chiesto proprio per rodare gambe e meccanismi a ridosso delle sfide contro il in Coppa di e in Champions.

Ebbene, a dare spettacolo ci ha pensato il brasiliano: sul punteggio di 2-0, Neymar si presenta dal dischetto dopo aver già realizzato un penalty e dà vita a un siparietto col portiere avversario.

'O Ney' chiede al numero uno del Beveren in che angolo dover calciare il rigore, poi lo batte di seconda offrendo il pallone a Mauro Icardi che non sbaglia firmando il 3-0.

Una scelta curiosa e inusuale, tentata dal nella sfida col con Sergio Ramos e Benzema: rete del francese, che però entra in area troppo presto vedendosi annullare la 'genialata'. La prossima volta, imparare da Neymar.