Il PSG torna a giocare: 9-0 in amichevole contro il Le Havre

Il PSG lancia un messaggio all'Atalanta, in vista della Champions: ritorno in campo con Neymar e Icardi già in grande forma.

Ok, si tratta di una gara amichevole. Ok si tratta di una partita contro una squadra di Ligue 2. Ma il ritorno del dopo mesi e mesi di inattività a questi livelli non era per niente scontato.

La squadra di Tuchel ha giocato oggi in amichevole contro il Le Havre, squadra appunto di seconda divisione. Risultato finale di 9-0 per i campioni di francia, che anche quest'anno hanno vinto la dopo la sospensione definitiva del campionato a seguito del coronavirus.

Oggi sono tornati in campo i parigini ed hanno schiantato il Le havre: in formissima già Mauro Icardi, Neymar e Sarabia, autori di una doppietta ciascuno. Gli altri goal sono stati realizzati da Mbappé, Gueye e Kalimuendo.

A distanza di oltre 4 mesi dalle ultime gare il Psg si scalda dunque in vista degli impegni delle prossime settimane: non solo l' in Champions, ma anche le finali di Coppa di e di Lega il 24 e il 31 luglio.

Tra l'altro la Francia ha anche aperto la partita al pubblico: 4500 biglietti venduti, il massimo consentito per garantire il distanziamento sociale all'interno dell'impianto.