Neymar pensa di lasciare il Brasile: "Non garantisco di tornare in nazionale"

L'attaccante del PSG, deluso dopo l'eliminazione ai quarti di finale, pensa di lasciare definitivamente la nazionale: "Devo pensare se tornare".

La delusione per l'eliminazione ai calci di rigore contro la Croazia è stata troppo forte per Neymar che, al termine della partita, ha confessato che quella giocata venerdì sera in Qatar potrebbe essere la sua ultima gara con la maglia del Brasile.

L'attaccante del PSG, 31 anni da compiere il prossimo febbraio, ha infatti manifestato parecchi dubbi sulla possibilità di proseguire la sua carriera in nazionale.

"Non chiudo nessuna porta alla nazionale ma non garantisco nemmeno al 100% che tornerò. Devo riflettere un po' di più su questo, su cosa sia giusto per me e per la nazionale".

Neymar, che proprio contro la Croazia ha eguagliato Pelè come numero di goal col Brasile (77), ha finora giocato tre Mondiali senza mai riuscire a raggiungere la finalissima. Il miglior risultato resta il quarto posto del 2014.

Miglior fortuna ha avuto alle Olimpiadi dove ha ottenuto un argento nel 2012 e un oro nel 2016, oltre a vincere la Confederations Cup nel 2013. Adesso però la storia di Neymar col Brasile potrebbe concludersi con la disfatta contro la Croazia. L'ennesima delusione mondiale.