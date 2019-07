Neymar alla Juve, dalla Spagna continua il tam-tam: bianconeri in ascesa

Dalla Spagna non si arrestano le voci: la Juventus è in corsa per arrivare a Neymar e guadagna posizioni. Ma ci proverà solo se il PSG lo venderà.

Davanti a tutte il solito , ma alle spalle dei 'blaugrana' la . Non è la griglia di partenza per la , bensì, secondo le continue voci che arrivano dalla , la graduatoria per accaparrarsi Neymar.

L'attaccante brasiliano può diventare il caso di mercato di questo ultimo mese e, secondo il 'Mundo Deportivo', anche i bianconeri sarebbero sempre in corsa. Anzi: starebbero guadagnando continuamente posizioni grazie anche al regime fiscale agevolato introdotto in per chi viene dall'estero e di cui la si è già giovata per De Ligt.

Un eventuale affondo sarebbe lanciato soltanto nel caso in cui il si dovesse decidere a mettere in vendita a tutti gli effetti il giocatore. In ogni caso, la preferenza di Neymar sarebbe quella ormai arcinota di ritornare al Barcellona, il club che ha lasciato due anni fa.

A questo proposito ci sarebbe stato un incontro tra il presidente dei catalani Bartomeu e lo sceicco Al-Khelaifi, per provare a sciogliere una situazione complicata: il club francese non avrebbe intenzione di rinunciare al numero 10 brasiliano al momento, ma Bartomeu ha chiesto di essere informato nel caso in cui a Parigi cambiassero idea.

In caso di 'ok' del PSG, il Barcellona offrirebbe un pacchetto di giocatori più che una somma soltanto cash. Alla finestra rimangono anche Juventus e Real Madrid, in attesa di movimenti. Per una telenovela che sembra ancora lontana dalla parola 'fine'.