“Neymar Jr. and The Line of Kings”: il documentario su DAZN

DAZN lancia la serie Originals “Neymar Jr. and The Line of Kings” in esclusiva il 10 ottobre in Italia e in tutto il mondo.

Un altro appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio e grandi campioni su DAZN. Il 10 ottobre infatti verrà lanciata, in esclusiva per l'Italia e in tutto il mondo, la spettacolare serie DAZN Originals “Neymar Jr. and The Line of Kings”.

Clicca qui per vedere Neymar Jr. and The Line of Kings su DAZN

La serie racconta, anche tramite interviste esclusive, la storia del calcio brasiliano degli ultimi settant'anni e quella di Neymar, che con 69 goal segnati è il secondo calciatore per numero di reti in verdeoro dietro solo al mito Pelé.



"Neymar Jr. and the line of Kings" inizia il suo racconto dalo Pelé, Zico e Romario, passando per Ronaldo e Ronaldinho, fino ad arrivare a oggi attraverso Neymar Jr, la cui storia inizia dalle umili origini a San Paolo.

Neymar Jr. and The Line Of Kings

Come ci si sente ad avere sulle spalle le speranze di un'intera nazione?



Scoprilo il 10 ottobre. Solo su #DAZN pic.twitter.com/YV3YCjxwGQ — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 7, 2021

Poi il debutto col Santos, l'infortunio ai Mondiali del 2014 per cui ha rischiato la paralisi e il trionfo alle Olimpiadi di casa nel 2016.



Prodotto da Partizan per DAZN, "Neymar Jr. and the line of Kings" è diretto da Anthony Wonke (Ronaldo, Being AP) con Toby Burnett di DAZN (The Making Of, In Our Blood) come produttore esecutivo.