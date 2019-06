Neymar infortunato, salterà la Copa America: Douglas Costa può sostituirlo

Il giocatore della Juventus è una delle tre opzioni per essere convocato al posto di Neymar: in lizza anche Lucas Moura e Taison.

Sono ore terribili, sia sportivamente, che personalmente, per Neymar. Pesanti accuse da parte di una modella e infortunio che non gli permetterà di giocare la Copa America. Il k.o alla caviglia spalanca così le porte ad un sostituto, che sarà scelto dal commissario tecnico Tite nelle prossime ore.

Tra i papabili per giocare la Copa America c'è anche Douglas Costa, ala della che Tite conosce molto bene. Il grande dubbio riguardo il bianconero è però relativo allo stato di forma, visto e considerando che si trova già da diverso tempo in vacanza.

Non convocato per la Copa America, Douglas Costa risponderebbe comunque presente all'opportunità di giocare l'importante appuntamento sudamericano se dovesse dare le necessarie rassicurazioni al selezionatore tecnico del riguardo ad un suo utilizzo nelle prossime settimane.

Douglas Costa sembra comunque essere la seconda opzione nei piani di Tite, visto che neanche Lucas Moura è stato convocato dal Brasile. Il giocatore del è da canto suo decisamente in forma, visto e considerando la giocata con il Tottenham fino a pochi giorni fa.

La tripletta decisiva in semifinale lo ha riportato in auge e nonostante la panchina della fiinale contro il , Tite ha grande considerazione di lui. Se Lucas è in cima ai possibili sostituti d Neymar, non è da escludere nemmeno la possibilità di vedere convocato a sorpresa Taison, giocatore dello attualmente nel mirino della .

Escluso per problemi fisici Neymar, dopo che lo stesso sembrava poter lasciare il ritiro per le accuse di stupro, rimangono a disposizione di Tite, per quanto riguarda l'attacco, Coutinho, , Neres, Richarlison, Firmino, Gabriel Jesus. Senza stelle assolute, ma con il desiderio di vincere comunque la Copa America.