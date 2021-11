Neymar esce in barella: brutto infortunio alla caviglia

Prima presenza per Sergio Ramos, ennesimo successo per il PSG, Messi illumina. In mezzo alle note positive, però, anche un brutto colpo per la formazione parigina, visto l'infortunio capitato a Neymar nel finale della gara vinta per 3-1 in casa del Saint-Etienne. Un infortunio che di fatto potrebbe tenere il brasiliano fermo a lungo.

Al minuto 87, infatti, Neymar è stato costretto a uscire dal campo dopo un brutto infortunio alla caviglia, giratasi dopo l'intervento da tergo di un difensore del Saint-Etienne. In lacrime, il brasiliano ha lasciato il terreno di gioco in barella.

Neymar ora verrà sottoposto agli esami di routine, ma la sensazione è che per l'ex Barcellona possa esserci un lungo periodo di stop, visto l'intervento, il movimento innaturale della caviglia e l'uscita in barella dal terreno di gioco del Geoffroy Guichard.

Il brasiliano ha lasciato il campo per Dina, in un match sì vinto, ma che passerà alla storia probabilmente per l'immagine della caviglia di Neymar. Il 29enne ha già saltato diverse gare in stagione, inizialmente per il ritardo di condizione post Copa America e dunque per un problema agli adduttori.

Proprio in questo periodo, lo scorso anno, Neymar era rimasto fermo un mese causa infortunio alla caviglia, ma stavolta il k.o sembra essere molto più serio. Di certo il classe 1992 non è mai stato fortunato con gli infortuni da quando è a Parigi, visto e considerando come dal 2017, anno del suo addio al Barcellona, abbia saltato qualcosa come novanta partite.

Favoritissimo ancora una volta per vincere la Ligue 1 grazie alla faraonica campagna acquisti estiva, il PSG giocherà contro il Monaco a metà dicembre, ma avrà in calendario anche le sfide contro Nizza, Lens e Lorient. L'ultima sfida di Champions contro il Bruges, invece, sarà ininfluente, visto il secondo posto già ufficiale a '90 dal termine dei gironi.