Neymar e Cristiano Ronaldo insieme a Torino: hanno girato uno spot

Il 'ribelle' Neymar non si è presentato al raduno del PSG e ora rischia una multa. Martedì era a Torino per girare uno spot con Cristiano Ronaldo.

Il lo attende a Parigi con una multa salatissima, ma Neymar, dopo aver festeggiato la Copa America vinta dal suo (nonostante lui fosse fuori per infortunio), in non ci è ancora tornato.

Ieri il classe 1992 era sì in Europa, ma a . Insieme a Cristiano Ronaldo per la precisione. A rivelarlo è stato Ricky Regufe, amico intimo di CR7, che sui social ha documentato la giornata dei due.

Come spiegato da 'Tuttosport', il brasiliano e il portoghese avevano un impegno di natura commerciale: dovevano girare uno spot pubblicitario del brand sportivo di cui entrambi sono sponsor.

La prima parte del video pubblicitario era stata girata ad aprile e rappresentava i due nelle vesti di due pugili. Visto che vederli insieme sembra piuttosto difficile, ci si deve accontentare di vederli insieme sullo stesso ring.

Anzi, è più probabile che il brasiliano finisca dal rivale storico di CR7, visto che anche Messi starebbe facendo pressioni per riportare l'ex Santos in Catalogna...