Neymar alla Juve, la tassazione italiana può favorire i bianconeri

È ormai ai titoli di coda l'avventura di Neymar al Paris Saint-Germain: Barcellona, Real Madrid e Juventus le possibili destinazioni.

Il giocatore vuole partire ma il club non è disposto a regalarlo. Continua il braccio di ferro tra Neymar e il , con i parigini che ormai non sembrano più credere nel brasiliano, anche se non hanno alcuna intenzione di fare sconti in un'eventuale cessione dell'attaccante.

È risaputo come il desiderio di Neymar sia quello di tornare al , club che potrebbe provare a inserirlo in uno scambio di mercato, ma al momento la pista catalana non è l'unica percorribile.

'Mundo Deportivo' oggi ha infatti dedicato la propria prima pagina all'attaccante brasiliano, segnalando come in corsa per un suo acquisto ci sia anche la . Ad aiutare i bianconeri nello specifico potrebbe essere la tassazione favorevole rispetto a quella presente in , con il giocatore che andrebbe così a salvare una corposa parte del proprio stipendio (pagherebbe soltanto il 30% delle proprie entrate al posto del 48%).

📰🗞 'Las opciones de Neymar', la portada de Mundo Deportivo del sábado 10 de agosto de 2019https://t.co/SCVYwB4x4N pic.twitter.com/v1dBCSrxBG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 9, 2019

A inoltre Neymar troverebbe una squadra concentrata su quell'obiettivo chiamato che lui ha sempre visto da molto lontano negli ultimi anni a Parigi e che in bianconero potrebbe invece tornare a toccare da vicino.

Lo stimolo sarebbe quello di vincere una coppa dalle grandi orecchie con la Juventus, proprio la squadra che sconfisse in finale a Berlino con il Barcellona nel 2015.

Dopo aver giocato al fianco di Lionel Messi, Neymar potrebbe inoltre provare anche la sensazione di spalleggiare Cristiano Ronaldo, oltre che di mettersi in gioco in un campionato mai provato prima come la .

Non è da escludere, infine, anche il , con Florentino Perez che sta concretamente pensando di realizzare un sogno che ha da tempo. Il patron dei blancos regalerebbe così a Zinedine Zidane l'ultimo tassello di un mercato faraonico, visti i precedenti arrivi di Hazard, Jovic, Militao, Mendy e Rodrygo. Nessuna possibilità invece di vedere il brasiliano al .

Nel frattempo, l'attenzione si concentra sul debutto in campionato del Paris Saint-Germain, in programma domani sera contro al Parco dei Principi. Neymar non dovrebbe però essere della gara. Un ulteriore segnale della grande voglia da parte del giocatore di lasciare Parigi.