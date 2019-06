Neymar al Barcellona, la chiave è Dembelé: il francese può sbloccare l'affare

Il passaggio di Neymar al Barcellona è legato alla cessione di Dembelé: il francese è seguito dal Bayern e può andare anche al PSG come contropartita.

Neymar e il vogliono ricongiungersi dopo due anni dalla cessione record al , ma l'affare deve essere sbloccato da diverse chiavi. Una di queste potrebbe essere Ousmane Dembelé, arrivato due anni fa in Catalogna proprio come erede del brasiliano.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo il 'Mundo Deportivo', la posizione del francese nel club blaugrana è sempre più instabile, tra prestazioni talvolta deludenti e comportamenti fuori dal campo che non avrebbero troppo convinto la società.

Il ventiduenne francese, pagato profumatamente in tripla cifra al , potrebbe fare anche ritorno in : il lo considererebbe il piano B in caso l'assalto a Leroy Sané dovesse fallire.

Un suo trasferimento aprirebbe le porte a Neymar. Secondo 'Sport' Dembelé potrebbe anche entrare nella trattativa con il PSG come contropartita, tornando in tre anni dopo aver lasciato il .

Con l'arrivo apparentemente imminente di Griezmann e la posizione da chiarire di Coutinho, l'attacco del Barcellona rischia il sovraffollamento. Dembelé potrebbe essere il primo a fare spazio.