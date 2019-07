Neymar alla Juventus, dalla Spagna confermano: Paratici incontrerà il padre

Neymar vuole lasciare il PSG e sonda la pista Juventus, nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro tra il padre del brasiliano e Paratici.

Ad oggi resta solo una semplice suggestione, eppure intorno sulla clamorosa ipotesi di un trasferimento di Neymar alla qualcosa si muove.

Questo almeno raccontano in dove il 'Mundo Deportivo', in prima pagina, parla di un Neymar che starebbe sondando la pista italiana. Pista che porta dritta a .

Nei prossimi giorni in tal senso sarebbe già previsto un incontro tra il padre di Neymar e Fabio Paratici per capire i margini di un'eventuale trattativa. Margini che al momento sembrano molto ristretti.

Se infatti è vero che Neymar considera chiusa la sua esperienza a Parigi, d'altro canto è altrettanto vero che il non svenderà certamente il brasiliano e la Juventus ha già speso parecchio nell'affare De Ligt.

Neymar però tiene in seria considerazione la soluzione bianconera dove comporrebbe una coppia da sogno con Cristiano Ronaldo. Anche perchè il avrebbe improvvisamente frenato sul suo possibile ritorno mentre il non si è mai seriamente fatto avanti.

L'altra unica pista percorribile per Neymar porterebbe in Premier League e più precisamente al ma i Red Devils, come noto, nella prossima stagione non giocheranno la . Non un dettaglio per il campione brasiliano, che ora guarda verso Torino.