Neymar alla Juve diventa possibile: bianconeri nella lista del brasiliano

Neymar vuole lasciare il PSG: nella lista delle possibili destinazioni figura anche la Juventus. Tuchel: "Sapevo da tempo che voleva andarsene".

Metti un giocatore scontento in un club che (a suo avviso) non è più in grado di soddisfarlo: se l'individuo in questione è Neymar allora ne esce fuori un calderone dalle dimensioni gigantesche e dall'esito finale che non è dato conoscere.

Non è un mistero che il brasiliano voglia andare via dal , eventualità conosciuta benissimo anche dal tecnico Thomas Tuchel che ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni di 'RMC Sport'.

"Sapevo che Neymar voleva andarsene, da prima dell'inizio della Copa America. Queste sono cose tra lui e il club, noi continuamo a lavorare uniti".

La priorità di Neymar è quella di tornare al ma è cosciente delle difficoltà esistenti per far sì che si concretizzi la seconda esperienza blaugrana: per questo ha stilato alcuni 'piani d'emergenza' con altre società che farebbero al caso suo.

Come svelato da 'Mundo Deportivo', nella lista dell'ex Santos figurano altre quattro squadre di primissimo piano: , , (prima che perdesse il treno per la ) e .

I bianconeri stanno per ufficializzare Matthijs De Ligt dopo aver già messo sotto contratto Aaron Ramsey e Adrien Rabiot e attirano lo stesso Neymar, ben lieto di lasciare Parigi per una piazza che possa regalargli stimoli maggiori.

Da capire se la Juventus voglia accollarsi un'altra operazione onerosa, in particolare in attacco dove l'abbondanza è ampia e qualcuno dovrà inevitabilmente partire per cercare spazio altrove.

Dei petali della margherita ne resterà soltanto uno: chissà che non sia quello della 'Vecchia Signora'.