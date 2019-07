Newcastle, Joelinton vicino per una cifra record: 55 milioni di euro

Il brasiliano Joelinton si appresta a lasciare l'Hoffenheim e ad approdare al Newcastle: sarebbe l'acquisto più costoso della storia dei Magpies.

Nel pazzo calciomercato post Neymar, può capitare che un club di Premier League infranga il proprio record di spesa per un attaccante che, fuori dalla , conoscono in pochi: Joelinton, dell' . Pronto a sbarcare al in cambio di 55 milioni di euro.

Secondo la 'Bild', l'affare è in chiusura e Joelinton diventerà presto un nuovo giocatore del Newcastle, che nelle scorse ore ha annunciato - tra le proteste del tifo - Steve Bruce come successore di Rafa Benitez. Un doppio affare a poche settimane dall'addio dello spagnolo, volato in dal Dalian Yifang.

Joelinton, brasiliano di 22 anni, era stato acquistato per 2,2 milioni dall'Hoffenheim, che nel 2015 l'aveva prelevato giovanissimo dallo Sport. 4 anni dopo, sta per rivenderlo per la bellezza di 55 milioni. Un affarone.

I numeri dicono che nella scorsa stagione Joelinton ha messo a segno 7 goal in 28 presenze in Bundesliga, aggiungendo al conto altrettanti assist. Nelle due annate precedenti, invece, aveva giocato in prestito in con il , raggiungendo il proprio apice nel 2016/17 (8 reti).

Il Newcastle aveva messo gli occhi addosso a Joelinton già dalla primavera e ora, finalmente, pare aver concretizzato l'operazione. Che, se confermata, rappresenterà come detto l'acquisto più costoso della storia dei Magpies: il precedente primato apparteneva a Michael Owen, arrivato dal nel 2005 per 24 milioni di euro circa. Altri tempi.