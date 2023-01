Neuer infortunato, il Bayern Monaco corre ai ripari: ufficiale l'arrivo di Sommer

Il portiere svizzero ha firmato un contratto fino al 2025 con i campioni di Germania. Al suo posto, ecco il connazionale Omlin.

La notizia della frattura della gamba destra di Manuel Neuer, occorsa durante una sciata il 9 dicembre, aveva fatto scattare l'allarme portiere in casa Bayern Monaco: stagione già volta al termine e ricerca obbligata di un sostituto sul mercato.

Quel sostituto è stato individuato in Yann Sommer, uno dei migliori interpreti del ruolo in Bundesliga: l'ormai ex Borussia Moenchengladbach ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con il sodalizio bavarese.

"Non vedo l'ora di giocare col Bayern - ha ammesso Sommer ai canali ufficiali del club - una squadra che ho affrontato spesso e che può contare su un appeal molto alto. Sono orgoglioso di farne parte, davanti a noi ci sono tanti obiettivi da portare a termine. Vorrei ringraziare il Borussia Moenchengladbach per questi otto anni e mezzo fantastici e per aver reso possibile il trasferimento".

Contestualmente, il Borussia Moenchengladbach ha scelto un altro svizzero a cui affidare la difesa della porta: trattasi di Jonas Omlin, prelevato dai francesi del Montpellier e, assieme a Sommer, facente parte della spedizione elvetica agli ultimi Mondiali.