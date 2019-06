Neto al Barcellona, è ufficiale: scambio di portieri col Valencia

Il Barcellona ha ufficializzato l'acquisto di Norberto Neto, l'ex portiere della Juventus arriva dal Valencia e sarà il vice di Ter Stegen.

La carriera di Norberto Neto continua al dove il portiere brasiliano arriva in uno scambio con Cillessen, che invece si è trasferito al .

Neto, 30 anni a luglio, a Barcellona farà il vice di Ter Stegen ma avrà l'onore di dividere lo spogliatoio con Lionel Messi e potrà cercare di vincere tutto: dalla alla .

Le cifre dell'operazione (26 milioni di euro più 9 di bonus) sono esattamente le stesse del trasferimento di Cillessen dal Barcellona al Valencia. Neto ha firmato fino al 2023 e nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 200 milioni di euro.

Il brasiliano è stato per anni protagonista nella nostra con la maglia della prima di trasferirsi a parametro zero alla . Avventura terminata dopo due stagioni da vice Buffon e non senza polemiche.

"Alla Juventus non sono stato bene. Sono contento di aver cambiato".

Nell'ultima stagione d'altronde Neto è stato tra i migliori portieri della Liga risultando il secondo per percentuale di parate (75,9%) dietro Oblak dell' (79,4%). Ora per lui c'è il Barcellona.