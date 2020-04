Nesta ricorda il passaggio al Milan: "Per me fu una liberazione"

Alessandro Nesta si è guadagnato un posto tra i migliori difensori italiani di ogni tempo. Diventato giovanissimo un pilastro della , con il poi si è consacrato ad altissimi livelli vincendo tutto ciò che si più vincere.

Nesta oggi allena il in Serie B, ma in una diretta Instagram con l’ex compagno di squadra e di Nazionale, Christian Vieri, ha ammesso che è stato traumatico l’addio al calcio giocato.

“Io sono stato malissimo, dopo sei mesi sono andato in crisi, mia moglie non ce la faceva più. Dopo due anni mi chiama Materazzi per andare in , ho preparato subito la valigia. Ora allenando ho il modo di sfogarmi, però giocare è giocare. Siamo allenatori, ma nasciamo giocatori. Se giochi fai solo ciò che ti piace, se alleni devi spendere energie anche per tante altre cose, ma comunque è bellissimo. A Frosinone ho una squadra forte, speriamo adesso di ripartire per provare ad andare in ”.