Per il presidente del Napoli ora la priorità è godersi la festa e la consegna del trofeo, poi si penserà a trovare un sostituto di Spalletti.

A Napoli la festa sta per cominciare. Il trofeo che certifica la vittoria dello Scudetto è già arrivato in città ed è stato protagonista di un bellissimo shooting fotografico per i canali social della Serie A, che ha scelto di far girare la coppa per i quartieri popolari della città, a testimonianza del legame tra la squadra e la cittadinanza.

Da giorni però, tiene banco la questione allenatore: come noto Spalletti lascerà il Napoli e opterà per un anno sabbatico, quindi al Napoli servirà trovare un successore all'altezza del tecnico di Certaldo, che ha riportato lo Scudetto sotto al Vesuvio dopo 33 anni.

Intervistato dal TG1, il presidente Aurelio de Laurentiis ha però voluto rasserenare gli animi, chiarendo che la scelta non arriverà immediatamente:

“Ci vuole tempo ragazzi. Ci vogliono sangue freddo e pazienza. Questa sera godiamoci la festa, poi abbiamo tutto il mese di giugno per distendere gli animi, armarci con le giuste armi e affrontare questo problema che abbiamo già risolto tante volte, perché sono quattordici anni che siamo in Europa, unica squadra italiana a farlo”.

Come detto dal presidente dunque, il Napoli dovrà cercare con calma un tecnico che sia all'altezza, visto che sì, il Napoli sarà in Europa per il quattordicesimo anno consecutivo, ma per la prima volta da quando AdL è al comando, disputerà la Champions in prima fascia, quella che spetta ai vincitori dei titoli.

Nei giorni scorsi si sono fatti tanti nomi: da Benitez a Gasperini, da Italiano a Luis Enrique, fino a quello di Roberto Mancini, smentito da fonti della Federcalcio.

Insomma, il dopo Spalletti ci sarà di sicuro, ma per ora è tempo di festeggiamenti.