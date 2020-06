Nessun accordo con il Napoli, Osimhen tuona: “Sono fake news”

L’attaccante del Lille, Victor Osimhen, ha smentito le voci che vorrebbero un accordo con il Napoli: “Ignorate queste notizie”.

E’ considerato una delle più belle novità in assoluto proposte quest’anno dalla , un attaccante dalla grandissima esplosività fisica in possesso tra l’altro di un eccellente fiuto per il goal.

Victor Osimhen nel corso degli ultimi mesi, grazie alle sue prestazioni con la maglia del , ha attirato su di se l’attenzione di diversi grandi club europei. Tra essi potrebbe esserci anche il che nel gioiello classe 1998 potrebbe aver individuato uno degli elementi da inserire in un reparto avanzato che nella prossima stagione potrebbe risultare modo diverso da oggi.

Nelle scorse ore anzi, dalla terra natale di Osimhen, la , sono rimbalzate voci di un accordo tra le parti già trovato. In realtà, a smentirle con forza ci ha pensato lo stesso attaccante del Lille che, attraverso il portale 'Omasports', ha parlato senza mezzi termini di ‘fake news’.

“Le notizie relative ad un mio accordo con il Napoli sono false. Sono sorpreso da questi giornalisti che affermano di essere professionisti. Ignorate queste fake news sul mio conto, quando ci sarà un accordo per il mio trasferimento lo saprete direttamente da me”.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la strada che conduce ad Osimhen è tutt’altro che in discesa. Il Lille infatti non è disposto a cedere il cartellino del suo gioiello per meno di 55 milioni di euro. Il Napoli sarebbe pronto ad un esborso importante, ma non vorrebbe spingersi oltre i 40 milioni bonus compresi.