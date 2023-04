Nervi tesi in casa Inter: scintille tra Onana e Brozovic, i compagni devono separarli

Alta tensione in casa Inter alla vigilia della sfida di Champions con il Benfica: duro confronto in allenamento tra Brozovic ed Onana.

Sono stati attimi di tensione quelli che si sono vissuti nel corso dell’allenamento dell’Inter alla vigilia della fondamentale sfida di Champions League con il Benfica.

A dare il vita a tutto è stata, durante quello che è sembrato essere il più classico dei ‘torelli’, un’entrata scomposta di Onana ai danni di Brozovic, che ha scatenato la veemente reazione del centrocampista croato.

Brozovic, dopo aver subito una spinta non certamente leggera, ha urlato qualcosa al compagno di squadra che, per tutta risposta, è immediatamente tornato sui suoi passi per ‘mettere in chiaro’ le cose.

Il centrocampista croato ha quindi spintonato Onana una volta che i due si sono ritrovati faccia a faccia, e solo il tempestivo intervento di Lukaku e D’Ambrosio ha evitato che la situazione degenerasse.