Nenê si ritira a fine anno: nel 2012 vinse la classifica cannonieri col PSG

A quasi 42 anni, Nenê lascia il Vasco da Gama e ora vivrà altrove gli ultimi mesi della propria carriera. Poi il ritorno a Rio da dirigente.

Non tutti lo ricordano, ma nel primissimo PSG degli emiri c'era anche lui. Una carriera lunga, fruttuosa, magari meno vincente di quanto avrebbe voluto. Una carriera che sta ora arrivando all'ultima curva, perché Anderson Luiz de Carvalho, per tutti Nenê, ha deciso che è quasi giunta l'ora di appendere le scarpe al chiodo.

Nenê compirà 42 anni a luglio: evidentemente troppi anche per il Vasco da Gama, la sua ultima squadra, che ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza nonostante l'apporto decisivo regalato nel 2022, anno del sospirato ritorno del club di Rio de Janeiro in Serie A.

Nella testa di Nenê e nei piani del Vasco, tutto è già definito: l'ex mancino del PSG lascia i cruzmaltinos, ma non ancora il calcio. Lo farà a dicembre, a fine anno, dopo essersi trovato un'ultima squadra per i rimanenti otto mesi della propria carriera. Quindi tornerà a Rio, ma per ricoprire un altro ruolo: quello di dirigente del club.

"Sapevo che questo momento sarebbe arrivato un giorno - ha detto un emozionato Nenê in un video su Instagram - Non si è mai preparati per questo".

Maiorca, Alaves, Celta, Monaco, Espanyol, PSG, West Ham: queste sono le maglie indossate da Nenê nel corso della propria carriera europea. Con particolare rilievo per quella dei parigini, che ancor oggi - nonostante gli arrivi di Neymar, Mbappé e Messi nel corso degli anni - lo considerano un beniamino.

Col PSG, peraltro, nel 2011/12 Nenê si è laureato capocannoniere della Ligue 1 in compartecipazione con Olivier Giroud, all'epoca centravanti del Montpellier che in quella stagione conquistò uno strepitoso titolo francese. Altri tempi. Che nessuno, nemmeno dopo la trasformazione del club in superpotenza europea, ha però mai dimenticato.