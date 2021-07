Nedved fiducioso su Locatelli: "Nostra offerta congrua, vogliamo chiudere"

Il vicepresidente bianconero ha parlato del possibile trasferimento di Locatelli dal Sassuolo alla Juventus, mostrandosi fiducioso.

Altri passi in avanti per quel che riguarda il possibile trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus: nelle scorse ore il club bianconero ha avanzato un'offerta alla società proprietaria del cartellino del centrocampista campione d'Europa, in attesa di risposta.

Nel corso del prepartita della gara tra Juventus e Monza valida per il Trofeo Luigi Berlusconi, il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved, è intervenuto ai microfoni di 'Mediaset' per fare il punto della situazione:

"Locatelli? Siamo sul giocatore, abbiamo parlato con il Sassuolo: riteniamo congrua la nostra offerta".

Nelle prossime ore potrebbero esserci quindi novità importanti per il trasferimento del giocatore, che nel corso degli ultimi anni ha raccolto 99 presenze siglando 7 reti in neroverde, affermandosi a centrocampo.

"Siamo convinti che questa offerta sia buona e giusta. Siamo fiduciosi. Vogliamo concludere, questo è chiaro".

Queste, dunque, le parole di Pavel Nedved, in attesa di risvolti futuri e di una risposta dal Sassuolo che potrebbe sbloccare la trattativa e portare Locatelli in bianconero.