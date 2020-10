Nedved a fianco di Cristiano Ronaldo: "So cosa sta provando"

Il vicepresidente della Juventus prima della sfida col Barcellona: "Ronaldo sta bene e vorrebbe spaccare il mondo, non saltare partite del genere".

"Una cazzata". Così Cristiano Ronaldo ha definito il tampone che lo obbliga a saltare la super sfida contro il . Non è in campo, il portoghese. Non può sfidare l'eterno rivale Leo Messi e si è sfogato sui social. Spalleggiato, qualche ora più tardi, da Pavel Nedved.

Il vicepresidente della è infatti intervenuto davanti alle telecamere di 'Sky Sport' prima della gara dell'Allianz Stadium e, tra gli altri argomenti, ha parlato anche del commento - poi cancellato - di Ronaldo.

"In questo momento, prima di una partita di Champions così bella, non vorrei entrare nel discorso di Ronaldo. Sentendolo so cosa sta provando, le sue difficoltà. Sta bene e vorrebbe spaccare il mondo, non saltare partite del genere. Però mi fermo qui".

La Juventus e Nedved, insomma, si schierano a fianco di Cristiano Ronaldo. Ma l'esito del tampone non si può cambiare: il fuoriclasse portoghese non si è ancora negativizzato e non può giocare. Appuntamento al ritorno.