Nazionale sconfitta dall'Under 20 in amichevole: rete decisiva di Cangiano

Amichevole in famiglia per la Nazionale Italiana: chi non ha giocato contro la Repubblica Ceca ha affrontato oggi l'Under 20, perdendo a sorpresa.

Dopo la bella e convincente prova di ieri sera contro la Repubblica Ceca, la Nazionale Italiana questa mattina alle ore 11 ha affrontato l'Under 20, per una partitella in famiglia. Ovviamente alla partita hanno preso parte i giocatori che non hanno giocato contro la Repubblica Ceca, o comunque quelli che sono entrati nel corso del secondo tempo. In alcuni frangenti della gara alcune pedine della Nazionale maggiore si sono schierate anche dalla parte. Vuoi la stanchezza, vuoi la testa rivolta già agli Europei, la Nazionale ha perso la partita (giocata su due tempi da venti minuti). Scelti da Goal Convocati Euro 2020: le rose delle 24 Nazionali

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Uno a zero per l'Under 20 il punteggio finale, con la rete siglata da Cangiano, esterno offensivo di proprietà del Bologna, che ha giocato l'ultima stagione ad Ascoli.