Nazionale Sarda, i convocati: ci sono Murru e Sau, non Sirigu e Barella

La neonata Nazionale della Sardegna ha diramato la lista dei convocati per la prossima gara: assenti i due big della Nazionale italiana.

La Nazionale della Sardegna comincia a fare sul serio. Nata appena qualche settimana fa, la rappresentativa isolana, voluta per anni dalle istituzioni sportive regionali e finalmente realtà, ha diramato infatti la lista dei convocati per il match previsto il prossimo 19 marzo in quel di Nuoro, contro una rappresentativa di stranieri militanti nell'isola.

Allo Statio Frogheri ci saranno anche convocati di Serie A e Serie B noti al grande pubblico, ma non i due big assoluti. Come evidenziato dalla stessa FINS, Federatzione Isport Natzionale Sardu, Barella e Sirigu non sono stati chiamati dal commissario tecnico Bernardo Mereu in virtù della presumibile convocatzione con la Nazionale azzurra di Mancini.

Presenti invece giocatori comunque essenziali per far cominciare al meglio l'avventura della Nazionale Sarda. Tra gli altri sono presenti Aresti, Deiola, Murru e Sau, giocatori di Cagliari e Sampdoria, oltre agli ex rossoblù Pisano e Ragatzu, attualmente all'Olbia.

In squadra anche Vigorito e Mancosu, in forza al Lecce in Serie B alla pari di Del Fabro e Idda. La grande sorpresa è Robert Acquafresca, legatissimo alla Sardegna, tanto da essere sposato con una donna dell'isola (da cui ha avuto un figlio lo scorso gennaio), ma si rivedono anche Guberti, Cocco, Matteo Mancosu e Carrus.

Nazionale Sarda, tutti i convocati:



Portieri

Aresti Simone Cagliari Calcio

Vigorito Mauro U.S. Lecce

Rutzittu Marco Arzachena Costa Smeralda Calcio

Lai Alessandro A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce

Difensori

Pisano Francesco Olbia Calcio 1905

Idda Riccardo Cosenza Calcio

Caracciolo Antonio U.S. Cremonese

Murru Nicola U.C. Sampdoria

Emerson Ramos Borges Potenza Calcio

Del Fabro Dario U.S. Cremonese

Moi Davide Arzachena Costa Smeralda Calcio

Sirigu Giampaolo AC Delta Calcio Porto Tolle

Pinna Simone Olbia Calcio 1905

Cabeccia Marco A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce

Boi Federico A.S.D. Castiadas Calcio 1973

Congiu Andrea A.S.D. Lanusei Calcio

Varrucciu Simone A.S.D. Polisportiva Budoni Calcio

Dametto Paolo Feralpisalò

Centrocampisti

Carrus Davide A.S.D. Castiadas Calcio 1973

Deiola Alessandro Cagliari Calcio

Laribi Karim Hellas Verona Football Club

Mancosu Marco U.S. Lecce

Pani Claudio Sliema Wanderers F.C.

Feola Andrea S.S.C. Bari

Guberti Stefano Robur Siena

Giorico Daniele S.S.D. Virtusvecomp Verona

Dettori Francesco Potenza Calcio

Nuvoli Giuseppe Arzachena Costa Smeralda Calcio

Porcheddu Andrea Arzachena Costa Smeralda Calcio

Muroni Mattia Olbia Calcio 1905

Burrai Salvatore Pordenone Calcio

Bombagi Francesco Pordenone Calcio

Bianco Francesco A.S.D. Torres

Masia Alessandro A.C. Calcio Sandonà

Ladu Pietro A.S.D. Lanusei Calcio

Bianchi Daniele A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce

Demontis Andrea A.S.D. Lanusei Calcio

Riccardo Doratiotto Cagliari Calcio

Attaccanti

Sau Marco U.C. Sampdoria

Mancosu Matteo Virtus Entella

Acquafresca Robert FC Sion

Ragatzu Daniele Olbia Calcio 1905

Cocco Andrea PAdova

Sanna Andrea Arzachena Costa Smeralda Calcio

Scotto Luigi S.S.D. Mantova 1911

Virdis Francesco Savona FBC

Mesina Antonio A.S.D. Castiadas Calcio 1973

Spanu Samuele A.S.D. Polisportiva Budoni Calcio

Sarritzu Stefano A.S.D. Torres

Palmas Paolo A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce