Comore senza portieri: contro il Camerun un giocatore di movimento tra i pali

La sorpresa della Coppa d'Africa si trova ad affrontare ora un problema incredibilmente complicato in vista degli ottavi di finale. La Nazionale delle Comore, che a sorpresa ha ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del torneo, si ritrova senza portieri in vista della sfida contro i padroni di casa del Camerun.

Covid e infortuni hanno colpito duramente Comore negli ultimi giorni e la sfida contro il Camerun di lunedì 24 gennaio si avvicina inesorabile. Sin dal primo minuto, la compagine di Amir Abdou, anch'esso colpito dal coronavirus, potrebbe schierare un giocatore di movimento tra i pali.

El Hadad Himidi, direttore generale della Nazionale, quasi ride per non piangere:

"Cerchiamo di affrontare al meglio questa gara, siamo alla ricerca di alternative. Ma senza l'allenatore, alcuni grandi giocatori e i due portieri rimasti, la situazione è abbastanza difficile".

Attualmente due dei tre portieri della Nazionale, Moyadh Ousseini e Ali Ahamada, sono risultati positivi al Covid-19 e salteranno la partita di lunedì, mentre la terza scelta Salim Ben Boina è fuori per infortunio. Sono diversi i giocatori attualmente positivi e che non saranno della sfida, gia di per sè complicata, visto l'incontro in casa della nazione ospitante.

Con almeno undici giocatori a disposizione, le Comore saranno costrette a giocare contro il Camerun, indipendentemente dallla loro posizione. Si avvicina a grandi passi dunque l'utilizzo di un calciatore di movimento per la sfida dei quarti, che risulterebbe a suo modo storica.

In prima pagina per aver eliminato il Ghana vincendo 3-2 l'ultima sfida dei gironi, le Comore, oltre ai due portieri, non possono contare sui positivi al Covid come Nakibou Aboubakari, Yacine Bourhane, Mohamed M'Changama, Kassim Abdallah e Alexis Souahy. In totale sono dodici i calciatori colpiti.

Nel match contro il Ghana, Ben Boina era stato sostituito al 26' da Ali Ahamanda, poi risultato positivo al Covid alla pari di Ousseini, già indisponibile nell'ultimo match della fase a gironi. E' possibile l'arrivo di un quarto portiere? Difficile, ma un caso del genere potrebbe portare la confederazione africana ad un'eccezzione.