Nazionale Cantanti, Pecchini si è dimesso: le scuse dopo l'estromissione di Aurora Leone

Dopo il caso di lunedì, il dirigente Gianluca Pecchini ha lasciato il suo ruolo. Il via della Partita del Cuore sarà dato dalla Juventus Women.

Si è conclusa con le dimissioni di Gian Luca Pecchini la vicenda relativa all'incredibile esclusione di Aurora Leone dalla cena che precedeva la Partita del Cuore, in programma stasera all'Allianz Stadium di Torino.



Il caso è scoppiato quando la Leone, componente del gruppo 'The Jackal' che avrebbe dovuto prendere parte alla partita per la squadra "Campioni per la Ricerca", è stata allontanata dalla cena della vigilia per volere del dirigente della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini, tra gli organizzatori dell'evento.

Stando a quanto denunciato dalla stessa Leone in un video registrato insieme al collega Ciro Priello dei The Jackal, Pecchini l'avrebbe invitata a lasciare la cena - e in seguito l'hotel - perché donna e dunque non gradita, almeno come calciatrice, all'evento in programma.

Molti dei rappresentanti più noti della Nazionale Cantante, da Eros Ramazzotti a Shade, si sono dissociati dalla presa di posizione del dirigente, che si è inevitabilmente conclusa con le dimissioni dello stesso Pecchini.

Un altro segnale forte di uguaglianza sarà dato proprio questa sera: a dare il calcio d'inizio della Partita del Cuore sarà infatti la Juventus Women, la formazione femminile della Juventus, che ha da poco conquistato il suo quarto Scudetto consecutivo:

"Il grande appuntamento dell’Allianz Stadium di questa sera, la Partita del Cuore 2021 - si legge sul sito ufficiale bianconero - avrà uno “start” molto particolare. Saranno le Juventus Women a giocare per la prima parte della serata contro la Nazionale Italiana Cantanti, per raccogliere fondi in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. L'articolo prosegue qui sotto Fin dalla loro nascita, le Juventus Women hanno svolto un ruolo fondamentale nella rottura delle barriere e degli stereotipi, e lo hanno fatto con eleganza e classe, intraprendendo un viaggio che le ha portate a vincere, finora, sette trofei in quattro anni. La loro lotta per l’uguaglianza e contro la discriminazione continua, e continuerà anche questa sera, come testimonia la loro presenza alla Partita del Cuore. Le Campionesse d’Italia, per l’occasione guidate da Sinisa Mihajlovic in panchina, giocheranno i primi minuti della partita dell’Allianz Stadium, dopodiché scenderà in campo, sempre contro la Nazionale Italiana Cantanti, il team dei Campioni per la Ricerca".

Stasera in campo è prevista anche la presenza, tra gli altri, di Gigi Buffon, Andrea Pirlo, Pavel Nedved e John Elkann, Charles Leclerc e Massimiliano Allegri, con la speranza che l'evento raggiunga entrambe le finalità: raccogliere fondi necessari per la ricerca e rappresentare un'occasione di festa ed inclusione.