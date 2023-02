Navas saluta il PSG: è ufficiale il prestito al Nottingham Forest

Il portiere costaricano giocherà con il Nottingham Forest fino al termine della stagione: separazione temporanea col PSG.

Non sarà il PSG la squadra con cui Keylor Navas concluderà la stagione 2022/2023: il portiere ex Real Madrid è stato infatti ceduto in prestito fino al 30 giugno prossimo dalla società parigina.

A beneficiare delle sue prestazioni tra i pali sarà l'ambizioso Nottingham Forest, risollevatosi in classifica in Premier League dopo una partenza non ottimale: definito il prestito secco, senza alcuna opzione di riscatto in favore degli inglesi.

Navas farà dunque rientro in Francia in estate, ma le nubi sul suo futuro restano: acquistato dal PSG nel 2019, nella stagione 2021/2022 è stato protagonista di un dualismo con Gianluigi Donnarumma, risolto definitivamente in favore dell'estremo difensore italiano con l'arrivo in panchina di Galtier.

Soltanto due le presenze stagionali di Navas, entrambe in Coppa di Francia: nessuna opportunità di mettersi in mostra in Ligue 1, come invece era accaduto negli anni precedenti di una carriera che lo ha visto trionfare per tre volte consecutive in Champions League ai tempi del Real Madrid.