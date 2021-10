Nations League 2020/21: tabellone, calendario, gironi e risultati

Tutto sull'edizione 2020/2021 della Nations League, che ha visto Italia, Belgio, Francia e Spagna qualificarsi per le semifinali.

Iniziata nel settembre del 2020, l'edizione 2020/2021 della Nations League si concluderà nell'ottobre di quest'anno con le due semifinali e le due finali, entrambe in programma in Italia: la finalissima si giocherà domenica 10 ottobre allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro.

La Nations League si è snodata attraverso quattro leghe: la Lega A, la Lega B, la Lega C e la Lega B. Le prime classificate della Lega B, C e D sono state promosse in quella superiore, le ultime classificate di Lega A, B e C sono retrocesse in quella inferiore.

L'Italia ha fatto parte del girone 1 della Lega A, la più importante, inserita in un raggruppamento comprendente anche Olanda, Polonia e Bosnia: la formazione di Roberto Mancini ha chiuso al primo posto davanti proprio agli olandesi, con un ruolino di marcia di tre vittorie e tre pareggi in sei partite.

Le semifinaliste della Nations League sono proprio le vincenti dei quattro gironi della Lega A: oltre all'Italia, hanno concluso in vetta il rispettivo raggruppamento anche Belgio, Francia e Spagna.

La vincitrice della Nations League 2020/2021, ma anche le altre tre semifinaliste, avranno dei vantaggi in vista delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar: in caso di mancato accesso saranno infatti inserite nei playoff. Non solo: vedranno crescere la propria posizione nel Ranking FIFA, potendo così essere inserite come teste di serie nei gironi di qualificazione a Mondiali ed Europei.

GIRONI NATIONS LEAGUE 2020/2021 (LEGA A)

Italia

Olanda

Polonia

Bosnia

GIRONE 2

Belgio

Inghilterra

Danimarca

Islanda

GIRONE 3

Francia

Portogallo

Croazia

Svezia

GIRONE 4

Germania

Spagna

Svizzera

Ucraina

CALENDARIO E TABELLONE NATIONS LEAGUE 2020/2021

GIRONE 1

4 settembre 2020, Italia-Bosnia 1-1

4 settembre 2020, Olanda-Polonia 1-0

7 settembre 2020, Bosnia-Polonia 1-2

7 settembre 2020, Olanda-Italia 0-1

11 ottobre 2020, Bosnia-Olanda 0-0

11 ottobre 2020, Polonia-Italia 0-0

14 ottobre 2020, Italia-Olanda 1-1

14 ottobre 2020, Polonia-Bosnia 3-0

15 novembre 2020, Olanda-Bosnia 3-1

15 novembre 2020, Italia-Polonia 2-0

18 novembre 2020, Bosnia-Italia 0-2

18 novembre 2020, Polonia-Olanda 1-3

Classifica

Italia 12 punti Olanda 11 Polonia 7 Bosnia 2

GIRONE 2

5 settembre 2020, Islanda-Inghilterra 0-1

5 settembre 2020, Danimarca-Belgio 0-2

8 settembre 2020, Belgio-Islanda 5-1

8 settembre 2020, Danimarca-Inghilterra 0-0

11 ottobre 2020, Inghilterra-Belgio 2-1

11 ottobre 2020, Islanda-Danimarca 0-3

14 ottobre 2020, Inghilterra-Danimarca 0-1

14 ottobre 2020, Islanda-Belgio 1-2

15 novembre 2020, Belgio-Inghlterra 2-0

15 novembre 2020, Danimarca-Islanda 2-1

18 novembre 2020, Belgio-Danimarca 4-2

18 novembre 2020, Inghilterra-Islanda 4-0

Classifica

Belgio 15 punti Danimarca 10 Inghilterra 10 Islanda 0

GIRONE 3

5 settembre 2020, Portogallo-Croazia 4-1

5 settembre 2020, Svezia-Francia 0-1

8 settembre 2020, Francia-Croazia 4-2

8 settembre 2020, Svezia-Portogallo 0-2

11 ottobre 2020, Croazia-Svezia 2-1

11 ottobre 2020, Francia-Portogallo 0-0

14 ottobre 2020, Croazia-Francia 1-2

14 ottobre 2020, Portogallo-Svezia 3-0

14 novembre 2020, Portogallo-Francia 0-1

14 novembre 2020, Svezia-Croazia 2-1

17 novembre 2020, Croazia-Portogallo 2-3

17 novembre 2020, Francia-Svezia 4-2

Classifica

Francia 16 punti Portogallo 13 Croazia 3 Svezia 3

GIRONE 4

3 settembre 2020, Germania-Spagna 1-1

3 settembre 2020, Ucraina-Svizzera 2-1

6 settembre 2020, Spagna-Ucraina 4-0

6 settembre 2020, Svizzera-Germania 1-1

10 ottobre 2020, Spagna-Svizzera 1-0

10 ottobre 2020, Ucraina-Germania 1-2

13 ottobre 2020, Germania-Svizzera 3-3

13 ottobre 2020, Ucraina-Spagna 1-0

14 novembre 2020, Germania-Ucraina 3-1

14 novembre 2020, Svizzera-Spagna 1-1

17 novembre 2020, Spagna-Germania 6-0

17 novembre 2020, Svizzera-Ucraina 3-0