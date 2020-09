Nations League, i risultati - La Russia vince in Ungheria, bene la Finlandia

La Russia espugna il campo dell'Ungheria, la Finlandia vince in Irlanda. Grande attesa per Spagna-Ucraina e Svizzera-Germania.

Nella Lega A della nuova edizione della l' parte con il piede giusto conquistando i primi tre punti: match piuttosto complicato per gli inglesi, che passano solo nel finale con una rete di Sterling al 90'. Al 92' l' sbaglia un rigore col Bjarnason.

Bene nello stesso girone anche il , che supera a domicilio la : a segno anche Dries Mertens. Vince fuori casa anche la , che grazie a Mbappé si impone di misura sul terreno della . Netto 4-1 del , senza Cristiano Ronaldo, alla : in goal anche Cancelo e André Silva.

Vittoria del Lussemburgo in rimonta contro l'Azerbaigian, che perde Emreli con un espulsione diretta dopo 26 minuti ma passa in vantaggio con Sheydaev. A inizio ripresa l'autorete di Krivotsyuk ristabilisce l'equilibrio, decisivo nel finale il calcio di rigore di Rodrigues.

Altre squadre

Nello stesso girone della Lega C il Montenegro supera il Cipro con la doppietta dell'ex Jovetic e conquista la vetta condivisa. La Georgia raggiunge invece in vetta alla classifica la Macedonia del Nord battendo l'Estonia di misura grazie alla rete di Katcharava.

Nelle gare di domenica, il programma è stato aperto dalla sfida tra e Bulgaria, che ha visto vincenti i padroni di casa con il punteggio di uno a zero. Stesso risultato, ma in trasferta, per le Isole Far Oer, che battono l'Andorra.

Gare di domenica

LEGA A

- [20.45]

- [20.45]

LEGA B

Ungheria- 2-3 [15’ A. Miranchuk (R), 34’ Ozdoev (R), 46’ Fernandes (R), 62’ Sallai (U), 70’ Nikolics (U)]

- [20.45]

Galles-Bulgaria 1-0 [94' Williams]

-Finlandia 0-1 [64’ Jensen]

LEGA C

Slovenia-Moldavia 1-0 [28’ Bohar]

Kosovo-Grecia [20.45]

LEGA D

Andorra-Isole Far Oer 0-1 [31' Olsen]

Malta-Lettonia [20.45]

Gare di sabato

LEGA A

Islanda-Inghilterra 0-1 [90' Sterling rig.]

Danimarca-Belgio 0-2 [9' Denayer, 76' Mertens]

Portogallo-Croazia 4-1 [41' Cancelo (P), 58' Diogo Jota (P), 70' Joao Felix (P), 91' Petkovic (C), 94' André Silva (M)]

Svezia-Francia 0-1 [41' Mbappé]

LEGA C

Azerbaigian-Lussemburgo 1-2 [43' Sheydaev (A), 48' Krivotsyuk aut. (L), 72' Rodrigues rig. (L)]

Cipro-Montenegro 0-2 [60' Jovetic, 73' Jovetic]

Macedonia del Nord-Armenia 2-1 [5' rig. Alioski (M), 38' rig. Nestorovski (M), 94' rig. Barseghyan (A)]

Estonia-Georgia 0-1 [32' Katcharava]

LEGA D

Gibilterra-San Marino 1-0 [42' Torilla]