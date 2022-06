Bene le nazionali iberiche e la Georgia. Ok Kosovo, Estonia e Grecia, Svezia ko con la Serbia. Pari Norvegia-Slovenia e Gibilterra-Bulgaria..

Iniziata la terza giornata di Nations League. Vittorie per Spagna e Portogallo, impegnate rispettivamente contro Svizzera e Repubblica Ceca.

Vittoria convincente anche per la Georgia ai danni della Macedonia, con in goal anche il nuovo acquisto del Napoli Kvaratskhelia.

Successo esterno per la Serbia, che esce con tre punti dalla trasferta in Svezia. Due reti per Muriqi, che trascina il Kosovo nella vittoria per 3-2 contro l'Irlanda del Nord.

Pari senza reti tra Norvegia e Slovenia, mentre finisce 1-1 Gibilterra-Bulgaria. Vittoria sul finale per l'Estonia in casa di Malta.

LEGA A

Gruppo 1

AUSTRIA-FRANCIA [venerdì ore 20.45]

DANIMARCA-CROAZIA [venerdì ore 20.45]

Gruppo 2

PORTOGALLO-REPUBBLICA CECA 2-0 [33' Cancelo (P), 38' Guedes (P)]

SVIZZERA-SPAGNA 0-1 [13' Sarabia (SP)]

Gruppo 3

UNGHERIA-GERMANIA [sabato ore 20.45]

INGHILTERRA-ITALIA [sabato ore 20.45]

Gruppo 4

GALLES-BELGIO [sabato ore 20.45]

OLANDA-POLONIA [sabato ore 20.45]

LEGA B

Gruppo 1

UCRAINA-ARMENIA [sabato ore 15.00]

IRLANDA-SCOZIA [sabato ore 18.00]

Gruppo 2

ALBANIA-ISRAELE [venerdì ore 20.45]

Gruppo 3

MONTENEGRO-BOSNIA HERZEGOVINA [sabato ore 20.45]

ROMANIA-FINLANDIA [sabato ore 20.45]

Gruppo 4

NORVEGIA-SLOVENIA 0-0

SVEZIA-SERBIA 0-1 [45'+3 Jovic (SE)]

LEGA C

Gruppo 1

FAR OER-LITUANIA [sabato ore 18.00]

LUSSEMBURGO-TURCHIA [sabato ore 20.45]

Gruppo 2

GRECIA-CIPRO 3-0 [8' Bakasetas (G), 20' Pavlidis (G), 49' Limnios (G)]

KOSOVO-IRLANDA DEL NORD 3-2 9', [52' Muriqi (K), 20' Bytyqi (K), 45' Lvaery (I) 83' Ballard (I)]

Gruppo 3

AZERBAIGIAN-SLOVACCHIA [venerdì ore 18.00]

BIELORUSSIA- KAZAKISTAN [venerdì ore 20.45]

Gruppo 4

GIBILTERRA-BULGARIA 1-2 45'+1 Minchev (B), 61' Walker (G]

MACEDONIA DEL NORD-GEORGIA 0-3 [52' Zivzivadze (G), 62' Kvaratskhelia (G) 83' Kiteishvili (G)]

LEGA D

Gruppo 1

MOLDAVIA-LETTONIA [venerdì ore 18.00]

L'articolo prosegue qui sotto

ANDORRA-LIECHTENSTEIN [venerdì ore 20.45]

Gruppo 2

MALTA-ESTONIA 1-2 [21' Vassiljev (E), 56' Degabriele (M), 90'+4 Hanier (E)]