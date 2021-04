Napoli, dubbi su Zielinski: prima positivo e poi negativo, venerdì l'esito del tampone

Zielinski ha effettuato due test rapidi dopo il rientro a Napoli: il primo è risultato positivo, negativo il secondo. Venerdì l'esito del molecolare.

Piotr Zielinski è rientrato a Napoli dopo gli impegni con la sua Polonia: l'incertezza sulle sue condizioni regna però sovrana in quel di Castel Volturno, alla luce degli ultimi aggiornamenti rivelati da 'Sky Sport'.

La positività di Skorupski, peraltro compagno di stanza in nazionale dell'ex Udinese, aveva fatto scattare l'allarme, accentuatosi dopo l'esito del primo test rapido a cui si è sottoposto il centrocampista all'aeroporto di Capodichino: positivo.

In seguito Zielinski si è sottoposto ad un altro esame rapido direttamente all'interno della sua abitazione che, stavolta, ha dato esito negativo: due responsi discordanti che si azzereranno venerdì.

Per la giornata di domani, infatti, è previsto il risultato del tampone molecolare che farà definitiva chiarezza sul reale stato di salute di Zielinski: Gattuso spera, ovviamente, di poter contare su di lui in campionato, dove la corsa Champions è più viva che mai.

Qualora arrivasse l'esito più infausto, sarebbe il secondo in stagione per il polacco: già ad ottobre, dopo Napoli-Genoa, risultò positivo insieme ad Elmas dando vita ad un 'mini focolaio' che impedì agli azzurri di partire verso Torino per disputare il match con la Juventus, da recuperare mercoledì prossimo.