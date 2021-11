Napoli-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Verona

• Data: domenica 7 novembre 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: -

• Streaming: DAZN

Forte di dieci vittorie su undici partite, nella dodicesima giornata di Serie A il Napoli punta ad allungare il suo incredibile filotto di inizio stagione contro un Verona in gran forma.

Guarda Napoli-Verona solo su DAZN. Attiva ora

La squadra allenata da Igor Tudor, capace di rilanciare le ambizioni e risollevare il morale di un Hellas partito male con Eusebio Di Francesco, è reduce dal successo super ottenuto sabato scorso contro la Juventus.

Il Napoli, invece, grazie alla vittoria nel derby campano sul campo della Salernitana è rimasto agganciato alla vetta della classifica a braccetto col Milan. Azzurri a 31 punti, mentre il Verona è a quota 15 a ridosso della zona Europa.

Tutto su Napoli-Verona: le formazioni della partita e dove poterla vedere in tv e in diretta streaming .

ORARIO NAPOLI-VERONA

La partita di Serie A tra Napoli e Verona si gioca domenica 7 novembre 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio in programma alle ore 18:00.

Napoli-Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e non godrà di alcuna copertura televisiva: occorrerà scaricare l'app di DAZN sulle smart tv compatibili o su console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Oppure, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast o mediante il TIMVISION Box.

Come detto, la partita tra il Napoli ed il Verona è un'esclusiva DAZN : per vederla in streaming, sarà necessario collegarsi sul sito di DAZN e cliccare sull'apposita finestra che rimanda all'evento o in alternativa scaricare l'app di DAZN su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Verona affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Marco Parolo.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Verona sarà disponibile anche in diretta testuale su Goal: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, passando per il racconto delle azioni più importanti della sfida.

Napoli con Juan Jesus al posto dello squalificato Koulibaly, mentre in attacco il solito dubbio riguarda Politano o Lozano. Osimhen non è certo di recuperare: maglia da centravanti a Mertens o Petagna. Da valutare Fabian e Insigne, non convocati precauzionalmente contro il Legia per noie muscolari.

Il 'Cholito' Simeone, in stato di grazia, guida l'attacco del Verona supportato da Barak e Caprari. Veloso in regia coadiuvato da Tameze, in difesa fiducia a Casale nel pacchetto a tre di Tudor.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Elmas. All. Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.