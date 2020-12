Napoli, un'altra sconfitta: squadra in ritiro fino a mercoledì

La società ha comunicato la decisione di portare la squadra in ritiro fino al match di mercoledì sera contro il Torino.

in ritiro. Dopo le ultime due amare sconfitte nelle trasferte contro e , la società prende provvedimenti. Dopo l'allenamento del lunedì pomeriggio, tutti in ritiro a Castel Volturno per preparare al meglio la partita contro il .

"Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino".

Gli ultimi due ko, senza goal all'attivo, hanno spinto verso il basso il Napoli in classifica, ora distante 8 punti dal capolista, anche se soltanto a -1 dalla che occupa il quarto posto, primo utile per la zona Champions.

Le premesse dopo la sfida con la , però, erano diverse. Il quinto posto non è ancora abbastanza. E così la squadra affronterà tre giorni intensi verso l'ultimo impegno del 2020, contro il Torino di Giampaolo, attualmente terzultimo.