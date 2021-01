Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Lozano centravanti

Le formazioni ufficiali di Napoli-Spezia: Gattuso preferisce Politano e Petagna e schiera Lozano prima punta. Nei liguri fuori Gyasi, c'è Farias.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-SPEZIA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano. All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Deiola, Agoumè, Maggiore; Agudelo, Nzola, Farias. All. Italiano.

Il turno dell'Epifania, valido per la sedicesima giornata di , vede affrontarsi un rinfrancato dal poker di e uno precipitato in zona retrocessione.

Gattuso lascia in panchina Petagna e schiera Politano dal 1', alzando Lozano nel ruolo di centravanti con l'ex , Zielinski e Insigne a supporto. Fabian Ruiz e Bakayoko in mediana, in difesa Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui a protezione di Ospina.

Nei liguri esclusione per Gyasi: tridente Agudelo-Nzola-Farias, con Deiola e Maggiore ai lati di Agoumè a centrocampo. Ismajli affianca Terzi nel cuore della retroguardia davanti a Provedel, sugli esterni Vignali e Marchizza.