Napoli, si ferma anche Anguissa: distrazione del muscolo soleo

Napoli, si ferma anche Anguissa: distrazione del soleo

E’ stata un’estate sin qui contraddistinta da diversi infortuni quella del Napoli.

L’ultimo in ordine di tempo quello occorso a Frank Anguissa, che rischia di doversi fermare per alcune settimane.

A svelare qual è l’entità del suo problema è stato il Napoli attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Gli esami strumentali effettuati a Frank Anguissa, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra.

Il centrocampista azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

Anguissa è così in grosso dubbio per l'esordio del Napoli nella nuova Serie A in quel di Frosinone, fissato per il 19 agosto 2023.

Probabile accelerata sul mercato nei prossimi giorni, così da consegnare a Rudi Garcia un nuovo centrocampista: attualmente, infatti, gli azzurri non potranno contare sul giocatore camerunense ma non solo, dopo il mancato arrivo di un sostituto post ritorno al Tottenham di Ndombele.

Numericamente, dunque, un bel problema per il nuovo Napoli affidato al tecnico francese.