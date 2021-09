Il Napoli senza Lobotka contro la Juventus: infortunio muscolare per il centrocampista

Il Napoli non potrà contare su Stanislav Lobotka nella sfida contro la Juventus. Il centrocampista ha riportato un problema muscolare.

Defezione importante per i l Napoli in vista della sfida contro la Juventus in programma sabato sera. In quello che sarà uno dei big match della terza giornata, Luciano Spalletti non potrà infatti contare su Stanislav Lobotka .

Lo si evince da quanto pubblicato sul proprio sito ufficiale dal club partenopeo nella nota con il recap della sessione di allenamento giornaliera.

“Il centrocampista slovacco è stato visitato dallo staff sanitario del Club ed è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro. Lobotka ha quindi iniziato il percorso riabilitativo”.

Lobotka, che è uscito anzitempo lunedì sera nella sfida che ha visto la sua Slovacchia impegnata contro Cipro , non sarà quindi a disposizione per la Juve.

Un problema in più per Spalletti che a centrocampo dovrà già rinunciare a Demme e Zielinski . Il tecnico di Certaldo dovrebbe quindi schierare il suo Napoli con un 4-3-3 nel quale la linea di mediana dovrebbe essere completata da Fabian Ruiz , Elmas ed il nuovo arrivato Anguissa .