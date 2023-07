Il difensore centrale dell'Atalanta è il profilo numero uno individuato dagli Azzurri per rinforzare la difesa. I nerazzurri però chiedono 50 milioni.

Il Napoli va alla caccia del successore di Kim. Dopo la sua cessione, gli Azzurri hanno dalla loro parte una grande somma di denaro da investire per andare a colmare l'enorme vuoto lasciato dal centrale coreano.

L'identikit del difensore cercato dai Campioni d'Italia è abbastanza chiaro: giovane, forte, con già dell'esperienza accumulata in carriera.

Caratteristiche che rimandano immediatamente a un nome: Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta rappresenta da un paio di stagioni un elemento importante della rosa di Gasperini e delle nazionali azzurre.

Motivo per il quale Aurelio De Laurentiis, come riporta la Gazzetta dello Sport, vorrebbe metterlo a disposizione di Rudi Garcia, arrivato a raccogliere la pesante eredità lasciata dallo scudettato Luciano Spalletti.

Scalvini piace e molto, ma ci sono da superare le altissime richieste economiche dell'Atalanta. I nerazzurri non sembrano intenzionati a trattare sotto la soglia dei 50 milioni di euro.

Un prezzo "giustificato" dall'invasione dei petroldollari arabi e dalle spese folli del Manchester City, pronto a investire 100 milioni per Gvardiol, ma anche dall’interesse di club della Premier League (Manchester United e Chelsea) per il giocatore.

Una cifra che il Napoli non vuole spendere, ma De Laurentiis è pronto ad aspettare per capire se si verranno a creare i giusti presupposti per intavolare una trattativa.